Anna Oxa e il gesto choc su Sanremo | Fagnani resta di stucco

"Belve", il graffiante programma di interviste di Rai 2 nonché fenomeno social da migliaia di interazioni, sbarca in prima serata. Da domani, martedì 21 febbraio, Francesca Fagnani svelerà luci ed ombre di alcuni imprevedibili personaggi dello spettacolo. Spuntano i primi nomi. Dopo il presidente del Senato Ignazio La Russa, un'ospite spicca tra gli altri, Anna Oxa. Sfuggente e chiacchieratissima, la cantante, direttamente dal Festival di Sanremo, torna a parlare di sé. Sul silenzio stampa di cui tanto si è detto, l'interprete ammette: "Possono esserci tantissime risposte legate a quel momento lì, quello di Sanremo". Poi la frecciatina ai giornalisti e il gesto choc: con le mani mima i soldi.

