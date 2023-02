Anna Oxa commenta il 25esimo posto in classifica a Sanremo e svela perché non ha rilasciato interviste (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per la prima puntata della nuova edizione di Belve, Francesca Fagnani è riuscita a fare il colpaccio. La giornalista ha intervistato Anna Oxa e questo è un vero evento tv, visto che durante il Festival di Sanremo la cantante ha risposto solo a qualche domanda di GiovAnna Civitillo per La Vita In Diretta. Sul web è uscito un piccolo estratto dell’intervista che la Fagnani ha fatto all’artista di Sali Canto dell’Anima, in cui si vede la Oxa che commenta la sua posizione in classifica. Nessuna delusione, Anna Oxa è fiera del messaggio che ha portato alle nuove generazioni e non le importa dei ‘voti’ e della classifica. Anna Oxa a Belve: “Non esiste un voto, la gente è fuori da quella sala”. “Io sono molto contenta perché ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per la prima puntata della nuova edizione di Belve, Francesca Fagnani è riuscita a fare il colpaccio. La giornalista ha intervistatoOxa e questo è un vero evento tv, visto che durante il Festival dila cantante ha rissolo a qualche domanda di GiovCivitillo per La Vita In Diretta. Sul web è uscito un piccolo estratto dell’intervista che la Fagnani ha fatto all’artista di Sali Canto dell’Anima, in cui si vede la Oxa chela sua posizione in. Nessuna delusione,Oxa è fiera del messaggio che ha portato alle nuove generazioni e non le importa dei ‘voti’ e dellaOxa a Belve: “Non esiste un voto, la gente è fuori da quella sala”. “Io sono molto contenta...

