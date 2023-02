Anna Oxa a Belve sul Festival: «Non relaziono me o la signora Oxa a Sanremo. Sono contentissima, il vero voto è quello che tu hai trasferito» – Video (Di lunedì 20 febbraio 2023) Anna Oxa e Francesca Fagnani - Belve Le Belve sbarcano in prima serata. Domani, su Rai2, prenderà il via un nuovo ciclo di interviste di Francesca Fagnani. Si inizierà da Anna Oxa, il cui intervento è stato in piccola parte anticipato in conferenza stampa. “La gente è fuori da quella sala (stampa, ndDM). E’ fuori da quelle aule. (…) Non esiste un voto. Il vero voto è quello che tu hai trasferito, che è un voto differente. Se lei sente la parola voto, che non è un numero, potrebbe essere qualcos’altro“ ha detto la Oxa riguardo alla sua venticinquesima posizione nella classifica di Sanremo 2023, con il brano Sali (Canto dell’Anima), spiegando poi perché ha scelto di sottrarsi ad ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 febbraio 2023)Oxa e Francesca Fagnani -Lesbarcano in prima serata. Domani, su Rai2, prenderà il via un nuovo ciclo di interviste di Francesca Fagnani. Si inizierà daOxa, il cui intervento è stato in piccola parte anticipato in conferenza stampa. “La gente è fuori da quella sala (stampa, ndDM). E’ fuori da quelle aule. (…) Non esiste un. Ilche tu hai, che è undifferente. Se lei sente la parola, che non è un numero, potrebbe essere qualcos’altro“ ha detto la Oxa riguardo alla sua venticinquesima posizione nella classifica di2023, con il brano Sali (Canto dell’Anima), spiegando poi perché ha scelto di sottrarsi ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - trash_italiano : La pagina di Anna Oxa pubblica una foto con la polizia. #Sanremo2023 - Agenzia_Ansa : SANREMO 2023 | Il caffè di Anna Oxa al bar dell'Ariston. La cantante parla con la gente ma non rilascia interviste… - Novella_2000 : Anna Oxa, spunta un estratto di Belve: l'artista svela perché non ha rilasciato interviste - marcoluci1 : RT @Cinguetterai: ?? Gli ospiti della prima puntata di #Belve: Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli. Nel nuovo studio ci s… -