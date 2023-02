Angelo Duro contestato a Torino. Una signora si alza ed esce indignata: «Stai facendo body shaming» – Il video (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lo spettacolo al teatro Colosseo di Torino è stato sold out per tre sere di fila, ma non sono mancati fischi e contestazioni per Angelo Duro, il comico che già aveva turbato con il suo stile noir e demenziale il pubblico di Sanremo 2023. La signora si è indignata per qualche battuta di troppo e se ne uscita urlando che era intollerabile il body shaming che aveva appena sentito. Lui ha però ha fatto dell’episodio uno spot. Raccontandolo così anche sul suo account Instagram: «Ho sofferto molto per quello che mi è successo nelle date di Torino. Una sera una tipa si è incazzata con me e voleva salire sul palco accusandomi di body shaming e la sera dopo una signora sulla carrozzina mi ha accusato di fare ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lo spettacolo al teatro Colosseo diè stato sold out per tre sere di fila, ma non sono mancati fischi e contestazioni per, il comico che già aveva turbato con il suo stile noir e demenziale il pubblico di Sanremo 2023. Lasi èper qualche battuta di troppo e se ne uscita urlando che era intollerabile ilche aveva appena sentito. Lui ha però ha fatto dell’episodio uno spot. Raccontandolo così anche sul suo account Instagram: «Ho sofferto molto per quello che mi è successo nelle date di. Una sera una tipa si è incazzata con me e voleva salire sul palco accusandomi die la sera dopo unasulla carrozzina mi ha accusato di fare ...

