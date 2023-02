Andrea Delogu | “Il divorzio mi ha spezzata L’unico che mi ha capita è un ragazzo di 16 anni più giovane”

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 febbraio 2023) “L’unica persona che mi hadopoè ilcon cui sto adesso”.torna a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Montanari e della sua nuova relazione con Luigi Bruno, modello di 24a cui è legata da quasi due. “Io unalle spalle che non mi aspettavo, ma era giusto così. È stato qualcosa che è arrivato a ciel sereno, mi ha decisamente. È stato un periodo difficilissimo”, ha raccontato ieri a Domenica In. “Poi ho cercato di rialzarmi e conoscere altri esseri umani in giro per il mondo e in realtà l’unica persona che mi hadopoè ilcon cui sto adesso. Io sono molto innamorata”. Una storia “un po’ ...