Andrea Delogu: "Il divorzio da Francesco Montanari mi ha spezzata. Ora amo un ragazzo più giovane di 16 anni e per questo ricevo tante critiche"

"Io ho un divorzio alle spalle che non mi aspettavo, che però era giusto così. È stato qualcosa che è arrivato a ciel sereno, mi ha decisamente spezzata". Ospite a Domenica In, Andrea Delogu parla anche della propria vita sentimentale, segnata dal divorzio con Francesco Montanari e, in tempi più recenti, dall'amore per un uomo più giovane. Prosegue infatti Delogu nel salotto di Mara Venier: "Poi ho cercato di rialzarmi, di conoscere altri esseri umani in giro per il mondo. In realtà l'unica persona che mi ha capita dopo anni è il ragazzo con cui sto adesso". Il riferimento è a Luigi Bruno, modello di 24 anni, a cui è legata da quasi due anni.

