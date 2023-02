Ancora ladri in Valle Vitulanese: bottino ingente (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoladri in azione in Valle Vitulanese nel tardo pomeriggio di sabato 18 febbraio. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno messo a segno un colpo in un’abitazione in via Fontana Vecchia, a Campoli del Monte Taburno. I ladri si sono arrampicati per alcuni metri e sono entrati nell’abitazione forzando una finestra. Una volta dentro hanno agito indisturbati portando via gioielli, denaro e oro. Il bottino si aggira intorno ai 10mila euro. Amara scoperta per i proprietari, una volta rientrati da lavoro, che hanno trovato casa completamente devastata. Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Cautano che giunti sul posto hanno provveduto ad avviare le indagini per risalire ai responsabili. Questo è solo l’ultimo episodio in ordine di tempo, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoin azione innel tardo pomeriggio di sabato 18 febbraio. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno messo a segno un colpo in un’abitazione in via Fontana Vecchia, a Campoli del Monte Taburno. Isi sono arrampicati per alcuni metri e sono entrati nell’abitazione forzando una finestra. Una volta dentro hanno agito indisturbati portando via gioielli, denaro e oro. Ilsi aggira intorno ai 10mila euro. Amara scoperta per i proprietari, una volta rientrati da lavoro, che hanno trovato casa completamente devastata. Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Cautano che giunti sul posto hanno provveduto ad avviare le indagini per risalire ai responsabili. Questo è solo l’ultimo episodio in ordine di tempo, ...

