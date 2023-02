“Anche lei in Honduras”. Isola dei Famosi 2023, colpo di scena sulla seconda concorrente top (Di lunedì 20 febbraio 2023) Niente a che vedere con la durata del GF Vip 7, una permanenza simile in Honduras sarebbe pericolosa al contrario che tra i comfort di Cinecittà. Ma sicuramente L’Isola dei Famosi 2023 attirerà una infinità di telespettatori e non mAncherà di appassionarli con Ilary Blasi. Scoperto altro naufrago e la data di inizio. L’esordio della nuova edizione, dove i concorrenti giocheranno in coppie, è stato posticipato ma di poco. Si tratterà della prima stagione, presa in mano dalla conduttrice, dopo il turbolento anno che ha segnato la sua separazione da Francesco Totti, eppure, Ilary Blasi, ormai entusiasta ed innamorata del suo nuovo compagno Bastian Muller, sembra più carica che mai. Chi è l’altro probabile naufrago e a quando l’inizio? Tra le novità, come già svelato al posto di Nicola Savino vicino a ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 20 febbraio 2023) Niente a che vedere con la durata del GF Vip 7, una permanenza simile insarebbe pericolosa al contrario che tra i comfort di Cinecittà. Ma sicuramente L’deiattirerà una infinità di telespettatori e non mrà di appassionarli con Ilary Blasi. Scoperto altro naufrago e la data di inizio. L’esordio della nuova edizione, dove i concorrenti giocheranno in coppie, è stato posticipato ma di poco. Si tratterà della prima stagione, presa in mano dalla conduttrice, dopo il turbolento anno che ha segnato la sua separazione da Francesco Totti, eppure, Ilary Blasi, ormai entusiasta ed innamorata del suo nuovo compagno Bastian Muller, sembra più carica che mai. Chi è l’altro probabile naufrago e a quando l’inizio? Tra le novità, come già svelato al posto di Nicola Savino vicino a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : Onore alla franchezza: “Avere un figlio gay sarebbe un dispiacere”. Presidente La Russa, onestà per onestà: anche p… - borghi_claudio : @MarcoTw1tter @carolpantanifi No beh, finché è BIZZARRI a dire 'ti retwitti da solo' gli si può riconoscere un cert… - LaCri74905383 : Persona questo tipo di relazione. Lui osserva come si comporta anche con le altre persone per uscire dalla casa il… - FanciullacciaR : RT @myuniverse_01: PREMESSA. Io ero una di quelle che odiava Zorzi e difendeva Giulia a spada tratta. Ora, però, mi chiedo: con che corag… - beingaparrilla : RT @EliaAntonella: Io speravo che @francescafagnan mi svelasse il trucco di Anna e del veganesimo…. Però è riuscita a fare parlare anche le… -