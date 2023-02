Anche le attiviste uccidono gli uomini

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ero lì che riflettevo sul mistero dei calciatori costretti a schierarsi col segno rosso sullo zigomo contro la violenza sulle donne, prima di entrare in campo e darsi botte da orbi fra maschi, quand’ecco che dalla lontana Cosenza mi giunge questa notizia: un’attivista, nota per il proprio impegno sociale, ha ucciso un uomo che voleva stuprarla. Più dettagliatamente la signora, accolto in casa un vicino che conosceva e col quale era in buoni rapporti, si è accorta che la visita non era solo di cortesia – più pudibondi di Carolina Invernizio, i giornali hanno scritto che l’uomo “voleva andare oltre” – quindi ha preso un coltellaccio e lo ha fatto a fette per la causa. Dopo di che, s’è tenuta il cadavere in casa qualche giorno per riflettere sul da farsi. Di là dal fatto che ci sono tanti modi di voler andare oltre, che non tutti costituiscono stupro, e che nella circostanza sembra ...