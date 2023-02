"Anche in Champions League": Napoli, il piano di conquista firmato Spalletti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per anni Luciano Spalletti ha guardato la Champions League come punto d'arrivo della sua carriera. D'altronde sia alla Roma sia all'Inter gli veniva chiesto l'ingresso tra le prime quattro, nulla di più, di conseguenza era contento di partecipare alla competizione e di ben figurare. Di certo non puntava alla vittoria finale. Ora dovrebbe farlo perché un'annata così, con un Napoli così, difficilmente si ripeterà. In campionato ha scavato un solco di 15 punti con altrettante giornate ancora da disputare. Vuol dire che ha un margine netto di cinque sconfitte. Può perdere un terzo delle partite che restano. È un bonus che nessun'altra partecipante alla Champions possiede. Peraltro è un'edizione in cui non sembra esistere una squadra perfetta: Liverpool e Chelsea sono in difficoltà in Premier ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per anni Lucianoha guardato lacome punto d'arrivo della sua carriera. D'altronde sia alla Roma sia all'Inter gli veniva chiesto l'ingresso tra le prime quattro, nulla di più, di conseguenza era contento di partecipare alla competizione e di ben figurare. Di certo non puntava alla vittoria finale. Ora dovrebbe farlo perché un'annata così, con uncosì, difficilmente si ripeterà. In campionato ha scavato un solco di 15 punti con altrettante giornate ancora da disputare. Vuol dire che ha un margine netto di cinque sconfitte. Può perdere un terzo delle partite che restano. È un bonus che nessun'altra partecipante allapossiede. Peraltro è un'edizione in cui non sembra esistere una squadra perfetta: Liverpool e Chelsea sono in difficoltà in Premier ...

