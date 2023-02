Anche Emma Mackey lascia Sex Education, altra fuga di star: la serie Netflix chiuderà dopo la quarta stagione? (Di lunedì 20 febbraio 2023) Emma Mackey lascia Sex Education. L’attrice britannica, che già in precedenza aveva annunciato il suo addio, conferma che la quarta sarà la sua ultima stagione. La notizia è stata data dalla giovane star a RadioTimes, in un’intervista sul red carpet dei Bafta Awards. Agli Oscar inglese, l’attrice ha vinto il premio Rising star, dato agli artisti emergenti. “La stagione cinque? Ho appena finito di girare la quarta la scorsa settimana!”, ha detto a RadioTimes . “No, non credo che sarò nella quinta stagione. Ho salutato Maeve.” Emma Mackey sarà presente in Sex Education 4 , ma il suo spazio sarà ridotto. “Abbiamo molti più personaggi, quindi non ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023)Sex. L’attrice britannica, che già in precedenza aveva annunciato il suo addio, conferma che lasarà la sua ultima. La notizia è stata data dalla giovanea RadioTimes, in un’intervista sul red carpet dei Bafta Awards. Agli Oscar inglese, l’attrice ha vinto il premio Rising, dato agli artisti emergenti. “Lacinque? Ho appena finito di girare lala scorsa settimana!”, ha detto a RadioTimes . “No, non credo che sarò nella quinta. Ho salutato Maeve.”sarà presente in Sex4 , ma il suo spazio sarà ridotto. “Abbiamo molti più personaggi, quindi non ...

