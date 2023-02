Anastasio II, filippino cinquantenne ucciso a coltellate (Di lunedì 20 febbraio 2023) – Il corpo di un cittadino filippino di circa cinquant’anni è stato trovato ieri sera in via Anastasio II. L’uomo è stato ucciso a coltellate da un gruppetto di sconosciuti, che la polizia cerca ora di individuare attraverso telecamere di zona. Secondo la prima ricostruzione della polizia, l’uomo sarebbe stato aggredito, forse da connazionali, durante una lite. Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 febbraio 2023) – Il corpo di un cittadinodi circa cinquant’anni è stato trovato ieri sera in viaII. L’uomo è statoda un gruppetto di sconosciuti, che la polizia cerca ora di individuare attraverso telecamere di zona. Secondo la prima ricostruzione della polizia, l’uomo sarebbe stato aggredito, forse da connazionali, durante una lite.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : Accoltellato a morte in strada a Roma un 50enne filippino. Caccia agli aggressori #20febbraio Buongiorno Italia, l… - Piergiulio58 : Un cittadino filippino di circa 50 anni è stato accoltellato in via Anastasio II, a Roma, nelle vicinanze della Sta… - Agenzia_Ansa : Un uomo è stato accoltellato ed è morto in strada a Roma. Si tratta di un cittadino filippino di circa 50anni aggre… - DBenedectus : L'uomo deceduto è un cittadino filippino che stato aggredito in via Anastasio. Sul posto la polizia che indaga per… -