Anarchici | Schlein | ' da segretaria non andrei in carcere da Cospito'

Roma, 20 feb (Adnkronos) - Andare in carcere da Cospito da segretaria Pd? "No, non ci andrei. Ma difendo il diritto di farlo". Lo ha detto Elly Schlein a Sky Tg24 - Il Confronto, con Stefano Bonaccini.

