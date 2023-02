Amici 22, Wax avrà la maglia del Serale? La decisione di Arisa (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ad Amici è ormai tempo di assegnare le maglie per il Serale, ma sembra che per Wax non sia ancora giunto quel momento. Cosa avrà in mente Arisa? Ecco cosa ha dichiarato. Leggi su comingsoon (Di lunedì 20 febbraio 2023) Adè ormai tempo di assegnare le maglie per il, ma sembra che per Wax non sia ancora giunto quel momento. Cosain mente? Ecco cosa ha dichiarato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nextojortini : RT @evieezamora: maria che dice che wax e angelina sono soltanto amici e cerca di far affondare la nave, ma noi non scendiamo noi non SCEND… - occhio_notizie : Amici 22, la mamma di Wax è famosa: lui è un altro figlio d'arte. Sapete chi è?? - aronxuniversale : RT @eivor831: Un ragazzo di diciott'anni ha dei dubbi viene invitato a ricantare dalla conduttrice mical'ha chiesto lui e lo state distrugg… - L29Mandorino : RT @Its_Bolivia: “Ma veramente? Sa sa prova il microfono al mio concerto veramente” quanto è sconnesso lo amo Ahahahahahah #amici22 #amici… - xannypeep : ci pensate che post amici avremo i tiktok di bacio con wax? -