Amici 22, Paky in lacrime ricorda la scomparsa di sua madre (Di lunedì 20 febbraio 2023) Momento di sconforto per il ballerino Paky nella scuola di Amici 22. Il giovane allievo ricorda sua madre scomparsa, quando lui aveva solo 13 anni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Momento di sconforto per il ballerinonella scuola di22. Il giovane allievosua, quando lui aveva solo 13 anni L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmiciUfficiale : Le emozioni di Angelina, Maddalena e Gianmarco con la maglia dorata, Paky si racconta alla maestra Celentano, il pr… - laawhiteee : Paky ma oggi il DayTime è amici o mare fuori?? Volando #amici22 - _nyooooo_ : RT @CinicTrash: Tornando seri: per me Paky ha una rabbia dentro incredibile, e questo lo porta a reazioni veramente esagerate e competitive… - mariahshoney_ : Comunque Amici fa ridere i polli… questo Paky è stato fatto entrare come primo della classe che avrebbe dato filo d… - CinicTrash : Tornando seri: per me Paky ha una rabbia dentro incredibile, e questo lo porta a reazioni veramente esagerate e com… -