Amici 22 | Paky in lacrime per l’ultimo posto nella classifica ballo racconta il suo passato ad Alessandra Celentano

Si è appena concluso il daytime di Amici 22, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nell'appuntamento pomeridiano di oggi, 20 febbraio, Paky Brunetti si è lasciato andare allo sconforto dovuto al risultato ottenuto nella ventunesima puntata di Amici, andata in onda la scorsa domenica. Il ballerino napoletano, infatti, si è classificato ultimo nella gara di ballo, a poco tempo di distanza dall'inizio del Serale. "Arrivare primo, quinto, quinto, ultimo…è pesante. Mi ha ucciso", ha detto Paky dopo la puntata sfongandosi con l'amico Alessio Cavaliere, aggiungendo: Con il pezzo più bello che avevo sono arrivato ultimo. Te l'ho detto che mi giocavo tutto. Io non ho aspettative, io ho un obiettivo. Ho detto "se la puntata non va bene ...

