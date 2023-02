Amici 22 | Mr Rain interviene sulla performance di Wax

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Durante la scorsa puntata didi Maria De Filippi, il cantante Wax , allievo di Arisa, si è esibito con una cover del brano “Propaganda” di Fabri Fibra. L’esibizione del giovane allievo fomenta il pubblico e viene accolta con entusiasmo dalla giuria, in particolare dal cantante Sangiovanni, il quale si complimenta con il rapper per la sua interpretazione. Tuttavia, l’opinione degli altri due giudici, Beppe Vessicchio e Mr, non viene espressa a fine esibizione.22, Mrsui social, il commento su Wax Già durante l’esibizione dell’alunno del talent show si è visto lo stupore nel volto di Mr, che sembrava essere rimasto molto colpito dalladi Wax, purtroppo Maria ha interpellato Sangiovanni per dare il suo giudizio e lui non ...