Amici 22: la verità sull'abbandono di Jore (Di lunedì 20 febbraio 2023) Perchè Jore ha abbandonato la scuola di Amici? Ecco tutta la verità L'appuntamento con la fase serale di Amici 22 è ormai alle porte e tra le consuete gare di canto e ballo e le puntate domenicali, gli allievi continuano a spiazzare pubblico e fan del programma. Durante il daytime andato in onda venerdì 17 febbraio 2023, è stato infatti mostrato il momento in cui il cantante Jore, uno degli ultimi arrivati, decide di abbandonare la casetta: "Jore ha deciso di abbandonare la scuola per motivi personali", scrivono gli autori senza fornire ulteriori spiegazioni.Jore ha quindi salutato e abbracciato tutti i suoi compagni dando l'addio al programma. Ma per quale motivo? Pare che Jore abbia deciso di abbandonare Amici dopo che il suo banco ...

