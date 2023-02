Amici 22, grandi emozioni: prime maglie per il serale e un flop inaspettato (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il nuovo episodio di Amici 22, ha regalato forti emozioni ad alcuni dei concorrenti, infatti, ben tre ragazzi sono stati in grado di ottenere la maglia per il serale. L’ospite speciale della puntata è stato Mr. Rain, che ha cantato la sua canzone “Supereroi”, con la quale si è classificato terzo all’ultimo Festival di Sanremo, ed è stato tra i giudici della competizione canora di oggi. Gli altri giudici sono stati Sangiovanni e Beppe Vessicchio per il canto, e Eleonora Abbagnato per la danza. Amici 22, ecco chi conquista le maglie per il serale Era nell’aria da settimane ed era praticamente annunciato: Angelina ha finalmente ottenuto la maglia per il serale, grazie a una serie di prestazioni eccellenti. Nella gara di oggi si è classificata seconda, ma la graduatoria ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il nuovo episodio di22, ha regalato fortiad alcuni dei concorrenti, infatti, ben tre ragazzi sono stati in grado di ottenere la maglia per il. L’ospite speciale della puntata è stato Mr. Rain, che ha cantato la sua canzone “Supereroi”, con la quale si è classificato terzo all’ultimo Festival di Sanremo, ed è stato tra i giudici della competizione canora di oggi. Gli altri giudici sono stati Sangiovanni e Beppe Vessicchio per il canto, e Eleonora Abbagnato per la danza.22, ecco chi conquista leper ilEra nell’aria da settimane ed era praticamente annunciato: Angelina ha finalmente ottenuto la maglia per il, grazie a una serie di prestazioni eccellenti. Nella gara di oggi si è classificata seconda, ma la graduatoria ...

