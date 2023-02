Amici 22, ex prof di canto contro il talent: “Come si fa a dire certe cavolate?” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel corso dell’ultima puntata domenicale di Amici 22, quella andata in onda su Canale 5 il 19 febbraio 2023, durante la gara di canto estemporanea che ha visto protagonisti Federica, Aaron e Angelina, uno dei giudici, Charlie Rapino, ha fatto delle affermazione che non sono piaciute affatto a Luca Jurman, critico musicale ed ex professore di Amici nell’edizione vinta da Marco Carta, suo allievo. E Jurman si è scagliato contro il talent, reo di veicolare messaggi sbagliati. Le parole controverse del giudice Charlie Rapino ai cantanti di Amici 22 Nel giudicare le performance di conto di tre allievi in gara – Federica, Aaron e Angelina – che si esibivano nella difficilissima “Let It Be” dei Beatles, il giudice Charlie Rapino ha affermato che i grandi ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel corso dell’ultima puntata domenicale di22, quella andata in onda su Canale 5 il 19 febbraio 2023, durante la gara diestemporanea che ha visto protagonisti Federica, Aaron e Angelina, uno dei giudici, Charlie Rapino, ha fatto delle affermazione che non sono piaciute affatto a Luca Jurman, critico musicale ed exessore dinell’edizione vinta da Marco Carta, suo allievo. E Jurman si è scagliatoil, reo di veicolare messaggi sbagliati. Le paroleverse del giudice Charlie Rapino ai cantanti di22 Nel giudicare le performance di conto di tre allievi in gara – Federica, Aaron e Angelina – che si esibivano nella difficilissima “Let It Be” dei Beatles, il giudice Charlie Rapino ha affermato che i grandi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... devotoaltrash : amici comunque noiosissimo quest’anno nella parte della gara giudicata dai giudici esterni, tutti solo complimenti… - Maatt3oo : @xannypeep si ma se ormai son mesi che arriva sempre in medio bassa classifica ogni settimana con qualsiasi tipo di… - elide_muccioli : @Monna_Prof Come siete ciechi riguardo ai vostri amici! Chi ha spaccato vetrine macchine e tutto ciò che avevano d… - Lorenzo81006783 : @Peju_1987 @ellyesse @MazzucatoM Quell’altra vive in Italia e le interessa che la votino alle primarie del pd. Glie… - jamvortix : @VoGuE1322 Finché ci sono pure ex prof di amici che le danno contro e finiscono su tutti i giornali dicendo cazzate diventa difficile -