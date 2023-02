Ambiente | Nutrizione | Salute La Winter School 2023 di Motore Sanità accende i riflettori sulla Salute Globale | indispensabile per assicurare la salute e la crescita economica del Paese

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Pollenzo, 20 febbraio– Ladell’uomo e quella del pianeta viaggiano a braccetto anche a tavola. È quanto emerso dalla due giorni delladi, appena conclusasi a Pollenzo (CN), con il patrocinio dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. I 10 principali punti emersi: 1.Nuove infezioni aggravate dai rischi climatici minacciano la nostra salut e. Per cercare di dare risposte a questa impellente emergenza, l’Osservatorio Innovazione discende in campo coinvolgendo specialisti e aziende sanitarie. 2.Le diete malsane causano più di 950mila decessi in Europa e il 40% della popolazione abbandona la dieta mediterranea. È ...