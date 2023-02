Amadeus prenota il prossimo Sanremo: “Già mi manca, vado a scegliere gli abiti per il festival del 2024” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Domani vado a scegliere gli abiti per il prossimo festival, mi mancate già”. Esordisce così Amadeus che telefona in diretta a RTL 102.5 durante l’intervista con Marco Mengoni, ospite in studio. Come si dice, il conduttore del Sanremo che ha collezionato gaffe e polemiche più degli altri festival non si dà per vinto, e intende stare sul pezzo. Nel corso del fuoriprogramma, telefona anche Gianni Morandi, che aggiunge: “Ogni volta che incontro Marco gli dico “sei il miglior cantante italiano. Però non fai fatica ad essere il migliore. La foto con Mengoni che vince e io con la scopa la trovo bellissima”. Mengoni poi svela: “Da Gianni ho ricevuto un grande consiglio: mi ha detto di non esagerare. Quando sei sul palco ti viene da esagerare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Domanigliper il, mite già”. Esordisce cosìche telefona in diretta a RTL 102.5 durante l’intervista con Marco Mengoni, ospite in studio. Come si dice, il conduttore delche ha collezionato gaffe e polemiche più degli altrinon si dà per vinto, e intende stare sul pezzo. Nel corso del fuoriprogramma, telefona anche Gianni Morandi, che aggiunge: “Ogni volta che incontro Marco gli dico “sei il miglior cantante italiano. Però non fai fatica ad essere il migliore. La foto con Mengoni che vince e io con la scopa la trovo bellissima”. Mengoni poi svela: “Da Gianni ho ricevuto un grande consiglio: mi ha detto di non esagerare. Quando sei sul palco ti viene da esagerare ...

