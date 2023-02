Altro terremoto in Turchia | scossa di magnitudo 6 3 nel Sud del Paese | al confine con la Siria

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Unforteina due settimane da quello devastante che ha causato quasi 50mila vittime. Un sisma di6.3 è stato registrato a Uzunba?, nella provincia di Hatay, nel sud del, non lontano dalcon la. Lo ha riferito l’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze, secondo quanto riporta l’agenzia Anadolu. La, riferisce Al Jazeera, è stato avvertito anche in Libano e Iraq. Secondo le indicazioni preliminari, il sisma – con ipocentro a una profondità di 10 km – si è verificato a circa 32 chilometri da Antiochia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Sintonizzatevi, sabato, 11 febbraio,ore 11-12, su @RadioRadicale,#RassegnaStampaTurca: quel che è necessario sapere… - cravattarossa : Turchia. Un altro terremoto 6.3 - fantaluca73 : Altro terremoto in Turchia, sempre nello stesso posto. Quasi 7 della scala Richter. - Loredanataberl1 : RT @World24New: Un altro miracolo... dopo 156 ore !!! 'C'è un bambino qui! Lui sta parlando. Non aver paura figliolo, ti salveremo noi.' ????… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Questo cane e questo gatto sono tra gli animali ritrovati sotto le macerie causate dal terribile terremoto che ha devas… -

... abbiamo sempre vissuto uno a fianco all'' dice Serkan dopo aver abbracciato Kalef che ... Ed è impossibile non credergli, anche se tutt'intorno ilha portato via uno dei centri storici ......del bunker di Zagaria e la gestione delle attività postnel Comune di Casamicciola. Oggi si è tenuta, regolarmente, l'assemblea con il socio unico Regione Campania, nella quale, tra l'...

Terremoti: un “semplice” concetto fisico aiuterebbe a prevedere dove potrebbero verificarsi quelli più potenti WIRED Italia

Terremoto, nuova scossa di magnitudo 6.3 in Turchia WIRED Italia

Nuovo terremoto in Turchia, la terra trema ancora mentre il bilancio ... il Dolomiti

Sardegna, nuovo terremoto in regione: Solinas indagato per corruzione Affaritaliani.it

Emergenza bambini dopo il terremoto in Siria e Turchia, UNICEF ... Fanpage.it

Il calciatore nerazzurro conosceva il ghanese che ha perso la vita nel terremoto in Turchia per l'esperienza comune al Chelsea Eva A. Provenzano Nella sua esperienza al… Leggi ...Terremoto di magnitudo 6.3 in Turchia: il sisma è stato registrato in mare a pochi chilometri dalla costa turca.