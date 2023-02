“Altro che aggressione di Azione Studentesca, ecco cosa è accaduto a Firenze”: parla Marco Scatarzi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb – “Altro che aggressione di Azione Studentesca, da circa un mese i collettivi antifascisti cercano di impedire i volantinaggi nelle scuole”. Marco Scatarzi, responsabile di Casaggì, ci aiuta a ricostruire la dinamica della rissa davanti al liceo Michelangiolo di Firenze e al Primato Nazionale descrive nel dettaglio l’aria che tira nella sua città. Elementi fondamentali per comprendere quanto accaduto tre giorni fa e che si aggiungono a un video che su questo giornale vi abbiamo mostrato e che smentisce la fulminea ricostruzione dei collettivi antifascisti e dei politici di sinistra. Immagini emblematiche che smontano le numerose fandonie riportate frettolosamente dai soliti noti strilloni del pensiero unico, per un copione che sembra già ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb – “chedi, da circa un mese i collettivi antifascisti cercano di impedire i volantinaggi nelle scuole”., responsabile di Casaggì, ci aiuta a ricostruire la dinamica della rissa davanti al liceo Michelangiolo die al Primato Nazionale descrive nel dettaglio l’aria che tira nella sua città. Elementi fondamentali per comprendere quantotre giorni fa e che si aggiungono a un video che su questo giornale vi abbiamo mostrato e che smentisce la fulminea ricostruzione dei collettivi antifascisti e dei politici di sinistra. Immagini emblematiche che smontano le numerose fandonie riportate frettolosamente dai soliti noti strilloni del pensiero unico, per un copione che sembra già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Le reazioni del presidente del Ppe alle frasi di Silvio Berlusconi confermano l’inviolabile tabù dell’appoggio a Ki… - ZanAlessandro : A #Firenze un’aggressione fascista in piena regola di adulti ai danni di studenti davanti a una scuola. Un fatto d… - GuidoDeMartini : ?? UNO DOPO L’ALTRO CHIUDONO GLI HUB VACCINALI ?? Con il dispiacere di alcuni personaggi che avrebbero voluto un’emer… - rosegrafferty : ci rendiamo conto che da domani ricomincia belve io non sto aspettando altro da quando è finito sanremo - TeofiloSteven : @Liguglia @PierangeloFlor1 @not_Furge meritava perchè in tutte le partite dove è stato chiamato in causa ha fatto m… -