Allattare un neonato anche prematuro o sottopeso può e deve essere un’esperienza serena

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La pediatra mi ha detto di aspettare che sia almeno 3 kg per allattarlo al seno, ma con il tiralatte non è la stessa cosa e io ho tanta paura che prenda il vizio del biberon – Giulia, 33 anni. Io ci provo ad attaccarla, ma non ce la fa. Le rare volte che ci riesce, ciuccia pochissimo e si addormenta quasi subito, quindi non posso fare l’allattamento a richiesta,se vorrei – Martina, 27 anni Al corso preparto e in tutti i libri che ho letto dicono che utilizzando il biberon troppo presto i neonati fanno confusione e poi rifiutano il seno, ma io ancora non posso attaccarli. E se poi non vogliono più la tetta? – Sara, 38 anni Quello dell’allattamento è un momento complesso. Aspettative, paure, ansia del giudizio si uniscono a inesperienza, vulnerabilità e stzza. Per alcuni genitori, però, le criticità sono addirittura maggiori. È il caso ...