Allarme siccità | sulle Alpi c’è il 53% di neve in meno Cosa succede e cosa può accadere in estate

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ad appena sei mesi dalla fine dell’più secca degli ultimi 500 anni, l’torna ad assordare il nostro Paese, e il Nord Italia in particolare. È solo febbraio ma laghi e fiumi sono «in forte sofferenza, quasi in secca come la scorsa, mentre in montagna è scarsa laaccumulata» avverte Legambiente che parla di «un’emergenzamai finita». La causa sono le scarse precipitazioni, a cui si sono aggiunte le temperature miti di questo inverno che non hanno permesso chemontagne si depositasse tantaquanta ne servirebbe per affrontare agevolmente la stagione estiva. Sull’arcono la, infatti, è il 53% inrispetto alla media trentennale. Osservato ...