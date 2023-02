Allarme siccità | 53% di neve in meno sulle Alpi | raggiunta severità idrica

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 febbraio 2023)dimezzata, laghi e fiumi quasi in secca come la scorsa estate, corsi d'acqua che hanno raggiunto uno stato di"media" in tre delle sette autorità di distretto. Del Fiume Po, dell'Appennino settentrionale e dell'Appennino centrale. È quanto viene delineato da Legambiente che reputa «preoccupante la carenza di, con il 53% insull'arcono, e in particolare il bacino del Po, con un deficit del 61%», secondo i dati di Cima Research Foundation. «Il 2023 è appena iniziato, ma sta mostrando segnali preoccupanti in termini di eventi climatici estremi, livelli di. Bisogna da subito ridurre i prelievi nei diversi settori e per i diversi usi prima di raggiungere il punto di non ritorno. Serve ...