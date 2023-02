Allarme migranti, l’hotspot di Lampedusa al collasso: 2.168 persone per 400 posti letto (Di lunedì 20 febbraio 2023) Allarme migranti, l’hotspot di Lampedusa al collasso Ancora uno sbarco a Lampedusa, dove nella notte sono sbarcate altre 82 persone, giunte sull’isola a bordo di un barchino I soccorritori hanno trovato anche un cadavere. Ieri, 19 febbraio, a Lampedusa sono sbarcate in totale 848 persone. l’hotspot di contrada Imbriacola è ormai al collasso. Il 18 febbraio erano arrivate 958 migranti per un totale di 20 sbarchi. Il cadavere trovato a bordo di un barchino è stato trasferito presso la camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. Gli sbarchi sono stati in totale 17. l’hotspot di Lampedusa ha meno di 400 posti a disposizione, ma al ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023)dialAncora uno sbarco a, dove nella notte sono sbarcate altre 82, giunte sull’isola a bordo di un barchino I soccorritori hanno trovato anche un cadavere. Ieri, 19 febbraio, asono sbarcate in totale 848di contrada Imbriacola è ormai al. Il 18 febbraio erano arrivate 958per un totale di 20 sbarchi. Il cadavere trovato a bordo di un barchino è stato trasferito presso la camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. Gli sbarchi sono stati in totale 17.diha meno di 400a disposizione, ma al ...

