All Star Game NBA 2023 | Lillard fa quello che vuole | canestro con i piedi dietro metà campo VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Non avrà vinto il premio di MVP, ma la prestazione di Damianall’AllNBAnon è passata inosservata. Sia perché ha segnato la tripla decisiva per regalare la vittoria al Team Giannis, sia perché ha dato spettacolo con un paio di giocate delle sue. Ilpiù clamoroso è sicuramenterealizzato sul punteggio di 40-33, in cui ha ricevuto palla da una rimessa dal fondo e, prima ancora di oltrepassare la, ha tirato e segnato. D’altronde ci sarà un motivo se ha vinto il Three Point Contest. Ecco ilcon il suospaventoso. SportFace.