Alfonso Signorini svela retroscena inediti sul GF Vip: «Non ci sono i soldi» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini ha deciso di intrattenersi con i suoi fan di Instagram aprendo una box delle domande, a cui ha prontamente risposto. Tra i vari argomenti trattati ce ne sono stati alcuni davvero interessanti e delicati. Il conduttore del reality show ha parlato della sua vita privata, di quello che nota in un uomo e non sono mancate delle confessioni anche piccanti. Ad ogni modo, tra le varie rivelazioni fatte, poi, Signorini ha anche svelato un retroscena inaspettato sul Grande Fratello e sui soldi che sembrano scarseggiare. Alfonso Signorini e le confessioni sul GF Vip: carenza soldi, versione Nip e ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7.ha deciso di intrattenersi con i suoi fan di Instagram aprendo una box delle domande, a cui ha prontamente risposto. Tra i vari argomenti trattati ce nestati alcuni davvero interessanti e delicati. Il conduttore del reality show ha parlato della sua vita privata, di quello che nota in un uomo e nonmancate delle confessioni anche piccanti. Ad ogni modo, tra le varie rivelazioni fatte, poi,ha ancheto uninaspettato sul Grande Fratello e suiche sembrano scarseggiare.e le confessioni sul GF Vip: carenza, versione Nip e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Alfonso Signorini rivela come mai nei reality si vedono sempre i soliti volti: “non ci sono più i soldi di una volt… - Skq7qZ : RT @CoG56411987: Alfonso signorini risponde alle domande riguardanti #oriana e #LucaOnestini .. Oriana non sarà Miss finezza ma i fatti a… - CoG56411987 : Alfonso signorini risponde alle domande riguardanti #oriana e #LucaOnestini .. Oriana non sarà Miss finezza ma i… - IamCarmen93_ : @BITCHYFit Biccy ENDED Alfonso Signorini ?? - CoolOrangeee : RT @trash_italiano: Alfonso Signorini rivela come mai nei reality si vedono sempre i soliti volti: “non ci sono più i soldi di una volta” h… -