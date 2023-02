Alfonso Signorini svela provvedimenti in arrivo e condanna alcuni vipponi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Carnevale al Grande Fratello Vip 7 non è finito nel migliore dei modi. La notte di sabato è stata caratterizzata da scontri, litigi e anche da alcuni comportamenti non proprio chiari dei vipponi. Alfonso Signorini, collegato in diretta dallo studio della prima serata, ha svelato le conseguenze di questa notte “brava”. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’annuncio del conduttore Il direttore di Chi ha annunciato che la serata di sabato notte non passerà sotto silenzio, infatti non solo ne parlerà ancora stasera, ma potrebbero essere presi dei provvedimenti seri per quanto accaduto. Ecco le sue parole: “Quella che doveva essere una serata di svago per carnevale si è trasformata ed è successo di tutto. Scontri accesi tra i gieffini. E non è detto che ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Carnevale al Grande Fratello Vip 7 non è finito nel migliore dei modi. La notte di sabato è stata caratterizzata da scontri, litigi e anche dacomportamenti non proprio chiari dei, collegato in diretta dallo studio della prima serata, hato le conseguenze di questa notte “brava”. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’annuncio del conduttore Il direttore di Chi ha annunciato che la serata di sabato notte non passerà sotto silenzio, infatti non solo ne parlerà ancora stasera, ma potrebbero essere presi deiseri per quanto accaduto. Ecco le sue parole: “Quella che doveva essere una serata di svago per carnevale si è trasformata ed è successo di tutto. Scontri accesi tra i gieffini. E non è detto che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Alfonso Signorini rivela come mai nei reality si vedono sempre i soliti volti: “non ci sono più i soldi di una volt… - tuttopuntotv : Alfonso Signorini svela provvedimenti in arrivo e condanna alcuni vipponi #gfvip #gfvip7 #nikiters #onestiners… - Bottai61 : RT @InesGiochi: Anticipazioni da Signorini. Provvedimenti in vista per qualcuno. Vedremo. Alfonso :'Luca riceverà una visita da Tonon, che… - arrchieandrewss : RT @trash_italiano: Alfonso Signorini rivela come mai nei reality si vedono sempre i soliti volti: “non ci sono più i soldi di una volta” h… - Fabrizi82087430 : RT @InesGiochi: Anticipazioni da Signorini. Provvedimenti in vista per qualcuno. Vedremo. Alfonso :'Luca riceverà una visita da Tonon, che… -