Alfonso Signorini rompe il silenzio: “GF Vip? Ecco perché vediamo i soliti concorrenti” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini risponde ai fan su una curiosa domanda riguardante il reality Da anni nei vari reality imperversa una strana moda, ovvero vedere sempre più spesso i soliti concorrenti. Basti ricordare alla doppia esperienza di Giulia Salemi al GF Vip per fare un esempio, o quella di Luca Onestini, Patrick Ray Pugliese che il Grande Fratello lo ha fatto tre volte, Giacomo Urtis è entrato e uscito da Cinecittà come se fosse casa sua come Valeria Marini. Gli esempi sono tantissimi, anche riguardanti L’Isola dei famosi, e alle tante domande dei fan sul perché di questo particolare fenomeno ha risposto direttamente Alfonso Signorini, padrone di casa del GF Vip: “perché nei reality ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il conduttore del GFrisponde ai fan su una curiosa domanda riguardante il reality Da anni nei vari reality imperversa una strana moda, ovvero vedere sempre più spesso i. Basti ricordare alla doppia esperienza di Giulia Salemi al GFper fare un esempio, o quella di Luca Onestini, Patrick Ray Pugliese che il Grande Fratello lo ha fatto tre volte, Giacomo Urtis è entrato e uscito da Cinecittà come se fosse casa sua come Valeria Marini. Gli esempi sono tantissimi, anche riguardanti L’Isola dei famosi, e alle tante domande dei fan suldi questo particolare fenomeno ha risposto direttamente, padrone di casa del GF: “nei reality ...

