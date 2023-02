Alfa, il nuovo singolo è Le cose in comune, cover di Daniele Silvestri (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il nuovo singolo di Alfa è Le cose in comune, cover del brano di successo di Daniele Silvestri, ad aprile il cantautore genovese è in tour nei club Alfa, cantautore genovese classe 2000 e artista da oltre 425 milioni di stream, pubblica venerdì 24 febbraio (per Artist First) il nuovo singolo Le cose in comune, celebre brano del 1995 di Daniele Silvestri, reinterpretato in chiave contemporanea dal giovane artista. Alfa è da sempre un grande fan di Silvestri e ricorda con affetto la prima volta che lo ha sentito in concerto a Roma con i propri genitori: da quel momento il cantautore romano ha fatto parte ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ildiè Leindel brano di successo di, ad aprile il cantautore genovese è in tour nei club, cantautore genovese classe 2000 e artista da oltre 425 milioni di stream, pubblica venerdì 24 febbraio (per Artist First) ilLein, celebre brano del 1995 di, reinterpretato in chiave contemporanea dal giovane artista.è da sempre un grande fan die ricorda con affetto la prima volta che lo ha sentito in concerto a Roma con i propri genitori: da quel momento il cantautore romano ha fatto parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanofisicoit : Esce venerdì 24 febbraio 'Le cose in comune' il nuovo singolo di #alfa. Parte l'11 Aprile da Genova il 'Tra le nuvo… - MauroPallido : Migliaia di persone commentano entusiaste, non si accorgono di nulla, credono sia un nuovo progetto, un rendering d… - RadioDueLaghi : In arrivo Le cose in comune, il nuovo singolo di Alfa, cover del brano del 1995 di Daniele Silvestri, reinterpretat… - TecnicMan_it : Online il nuovo Manuale officina Alfa Romeo 147 (2000-2010) (Multilang)! Acquistalo ora: - UchihaGiada : Votiamo Matteo , può diventare il nuovo leader persiano e dare fastidio a Sparta ! Abbiamo bisogno di un maschio al… -