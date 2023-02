Alessandra morta a 36 anni per un tumore, lo straziante messaggio al figlio Marco: 'Non posso dirti la verità' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Aveva chiuso il 2022 con un sonoro 'vaffa!', pubblicato sui social. Sperava forse di lasciarsi alle spalle l'incubo di quel tumore all'intestino, che appena due mesi e mezzo dopo l'ha sopraffatta. ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Aveva chiuso il 2022 con un sonoro 'vaffa!', pubblicato sui social. Sperava forse di lasciarsi alle spalle l'incubo di quelall'intestino, che appena due mesi e mezzo dopo l'ha sopraffatta. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Alessandra morta a 36 anni per un tumore, lo straziante messaggio al figlio Marco: «Non posso dirti la verità» - Radio1Rai : ???A #Forrest @alessandrazinit da Lampedusa: “La situazione è brutta: gli arrivi continuano, nell’hotspot ci sono gi… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Sanità di Belluno in lutto. Dopo il ginecologo Stefano Marson, è morta l'economa di Feltre Alessandra Candido di 59 anni ht… - Gazzettino : Sanità di Belluno in lutto. Dopo il ginecologo Stefano Marson, è morta l'economa di Feltre Alessandra Candido di 59… - inutilecanzone : si è alzata la bortone l’avvocato alessandra cagnazzo e rosanna lambertucci pure alberto e la bbina morta appena na… -