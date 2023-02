Aldo Schiavone | Pd | pensa qualcosa di sinistra E di nuovo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Intervista allo storico e saggista, autore del libro-manifesto "!" (Einaudi): "Senza critica dell’esistente lanon ha ragion d’essere. Ma liberarsi delle rovine del socialismo è la premessa indisbile per una critica efficace delle società contemporanee. Ravviso, e non da oggi, un deficit di lettura: da tempo laha smesso non solo dire, ma semplicemente di guardarsi attorno"