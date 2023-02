Aldo Montano in esclusiva: «Tifo per la Fiordelisi sportiva come me! Alex Belli? Non lo sento, abbiamo vite diverse…» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Aldo Montano, campione della scherma e protagonista delle Olimpiadi, è anche reduce dalla penultima edizione del Grande Fratello Vip. E Montano è stato tra gli ospiti del grande evento Nemea di Cardito (NA). Ecco la nostra intervista in esclusiva assoluta! Aldo, è un momento di deriva sociale anche tra i giovani in assoluti ed è brutto quanto ci raccontano le cronache. Quanto secondo te può aiutare lo Sport? “Lo Sport è importante per quello che le piccole generazioni possono capire ed apprendere da esso. È un mondo sano, ti tiene lontano da brutte situazioni che purtroppo oggi sono presenti ed il più delle volte fanno breccia nei nostri ragazzi. Poi che possa diventare professione o un piccolo passaggio di vita è una cosa che fa bene comunque. Fa bene alla crescita dei ragazzi. Impari a superare ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 febbraio 2023), campione della scherma e protagonista delle Olimpiadi, è anche reduce dalla penultima edizione del Grande Fratello Vip. Eè stato tra gli ospiti del grande evento Nemea di Cardito (NA). Ecco la nostra intervista inassoluta!, è un momento di deriva sociale anche tra i giovani in assoluti ed è brutto quanto ci raccontano le cronache. Quanto secondo te può aiutare lo Sport? “Lo Sport è importante per quello che le piccole generazioni possono capire ed apprendere da esso. È un mondo sano, ti tiene lontano da brutte situazioni che purtroppo oggi sono presenti ed il più delle volte fanno breccia nei nostri ragazzi. Poi che possa diventare professione o un piccolo passaggio di vita è una cosa che fa bene comunque. Fa bene alla crescita dei ragazzi. Impari a superare ...

