“Alberto Sordi avaro? E’ una leggenda”, rivela il cugino nell’11ima ristampa del libro che ne celebra i 20 anni dalla scomparsa (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il 24 febbraio ricorre il 20° anniversario della scomparsa di Alberto Sordi, avvenuta nel 2003. Per ricordarlo, uscirà l’undicesima ristampa del libro scritto da suo cugino Igor Righetti, “Alberto Sordi segreto” pubblicato nel 2020 in occasione del centenario della nascita del grande attore, il primo volume che racconta la vita fuori dal set dell’Alberto nazionale. Righetti, giornalista professionista, docente universitario di comunicazione, autore e conduttore radiotelevisivo Rai, con la sua famiglia fin da bambino ha frequentato l’illustre cugino che chiamava zio in quanto Sordi lo considerava come un nipote. Alberto Sordi, il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il 24 febbraio ricorre il 20°versario delladi, avvenuta nel 2003. Per ricordarlo, uscirà l’undicesimadelscritto da suoIgor Righetti, “segreto” pubblicato nel 2020 in occasione del centenario della nascita del grande attore, il primo volume che racconta la vita fuori dal set dell’nazionale. Righetti, giornalista professionista, docente universitario di comunicazione, autore e conduttore radiotelevisivo Rai, con la sua famiglia fin da bambino ha frequentato l’illustreche chiamava zio in quantolo considerava come un nipote., il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Beppe16563071 : @TetiVentu Guarda su Internet il film di quando và in India. Con Alberto Sordi che incontra il Baba Manfredi e sic… - LuigiTironel7 : @davidcinema Difficile quasi quanto chiedere preferisci gli eroi o gli antieroi? Cmq 2/3 risposte lasciamele: 1)Alb… - CorriereQ : Il 24 febbraio ricorre il 20° anniversario della scomparsa del grande attore Alberto Sordi - ssggmm2010 : @michele_geraci rule-based world order, preconizzata magistralmente da Alberto Sordi nel Marchese del Grillo: io so io e voi... - CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: Alberto Sordi da Costanzo 2001 -