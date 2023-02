Al Laterano una “Veglia per la Pace” a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma – Sulle sedie ci sarrami di ulivo preparati dai senza dimora ospitiCittaCaritàCaritas Santa Giacinta. Un canto sarà intonato dal coro del Pontificio Collegio Ucraino di San Giosafat. E i nomi dei tanti Paesi inverrricordati durante la liturgia. Sartanti i segni nelladi preghiera “E lanon avrà fine” di venerdì 24 febbraio, alle ore 18, nella basilica di San Giovanni in, presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis; potrà essere seguita anche in diretta televisiva su Tele(canale 75 a Roma e Rieti) e in streaming sulla pagina Facebookdiocesi. Promossa a un...