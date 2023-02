Al fianco di Kiev as long as it takes. Biden abbraccia Zelensky: "Siete eroi, Putin sbagliava" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Visita lampo e a sorpresa in Ucraina. Mosca avvertita in anticipo del viaggio per evitare incidenti. Confronto fra i leader sul processo di pace e su nuove armi, il leader Usa porta in dote altri 500 milioni di dollari di aiuti. E il presidente ucraino afferma: "Il 2023 sarà l'anno della vittoria" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 febbraio 2023) Visita lampo e a sorpresa in Ucraina. Mosca avvertita in anticipo del viaggio per evitare incidenti. Confronto fra i leader sul processo di pace e su nuove armi, il leader Usa porta in dote altri 500 milioni di dollari di aiuti. E il presidente ucraino afferma: "Il 2023 sarà l'anno della vittoria"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : La visita a sorpresa a #Kiev del Presidente Biden a un anno dall’invasione russa è un segnale concreto e importante… - eziomauro : Biden a sorpresa a Kiev, l'abbraccio con Zelensky: 'Siete eroici, siamo al vostro fianco. Putin si è sbagliato di g… - guerini_lorenzo : La visita del presidente #Biden a #Kiev ci ricorda ancora una volta che il popolo ucraino difende i nostri valori d… - HuffPostItalia : Al fianco di Kiev as long as it takes. Biden abbraccia Zelensky: 'Siete eroi, Putin sbagliava' - benny_bove : RT @Adnkronos: “Saremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo che servirà”: visita a sorpresa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden… -