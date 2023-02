(Di lunedì 20 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) –, marchio di Shanghai focalizzato soprattutto sulla mobilità a zero emissioni, è pronto ad affrontare le sfide del futuro. Ilsentimento legato allo sloganofvisualizza questo cambiamento, unendolo a spunti di riflessione di ampio respiro sul tema della mobilità elettrica. Il passaggio alla mobilità elettrica rappresenta dal punto di vista tecnologico il più grande cambiamento mai avvenuto nell’industria automobilistica, in quanto porta con sè sfide completamente nuove. “Può essere difficile dire addio a cose familiari e accogliere quelle sconosciute – spiega Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations di-. La mobilità elettrica è ancora oggetto di pregiudizi da parte di molte persone. Questo atteggiamento ...

Aiways, “Electric state of mind”, un nuovo modo di pensare l'auto ... Il Denaro

