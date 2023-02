Aids, sieropositivo guarisce dall'Hiv: "Svolta storica", come è successo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un caso che potrebbe cambiare la storia della battaglia all'Aids: grazie a un trapianto di cellule staminali di midollo osseo praticato per curare una forma di leucemia, un paziente sieropositivo ha smesso di aver bisogno di assumere farmaci contro il virus dell'Aids. Il caso è stato riportato dalla rivista Nature Medicine, l'articolo è firmato da un gruppo di esperti dell'Università di Dusseldorf: il trapianto di cellule staminali ematopeitiche per il trattamento della leucemia ha indotto una soppressione persistente del virus per oltre nove anni dal trapianto e per quattro anni dopo la sospensione della terapia antiretrovirale. Il trapianto da donatore compatibili di cellule staminali ematopoietiche è una procedura che si usa contro alcuni tipi di cancro, quale appunto la leucemia, e consiste nel trasferire cellule ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un caso che potrebbe cambiare la storia della battaglia all': grazie a un trapianto di cellule staminali di midollo osseo praticato per curare una forma di leucemia, un pazienteha smesso di aver bisogno di assumere farmaci contro il virus dell'. Il caso è stato riportatoa rivista Nature Medicine, l'articolo è firmato da un gruppo di esperti dell'Università di Dusseldorf: il trapianto di cellule staminali ematopeitiche per il trattamento della leucemia ha indotto una soppressione persistente del virus per oltre nove anni dal trapianto e per quattro anni dopo la sospensione della terapia antiretrovirale. Il trapianto da donatore compatibili di cellule staminali ematopoietiche è una procedura che si usa contro alcuni tipi di cancro, quale appunto la leucemia, e consiste nel trasferire cellule ...

