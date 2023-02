Aids, sieropositivo guarisce dall'Hiv dopo il trampianto di midollo per la leucemia: 'Svolta nella lotta alla malattia' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Grazie ad un trapianto di cellule staminali del midollo osseo praticato per curare la sua leucemia , un paziente sieropositivo non ha più bisogno di assumere farmaci contro il virus dell' Aids . Il ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Grazie ad un trapianto di cellule staminali delosseo praticato per curare la sua, un pazientenon ha più bisogno di assumere farmaci contro il virus dell'. Il ...

