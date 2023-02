(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) –di guarigione dall’Hivundi cellule. Si tratta di un53enne di Dusseldorf, in Germania, che è stato sottoposto adi midollo osseo per curare una leucemia, sviluppata insieme alla sua infezione da Hiv. L’uomo,4 anni senza assumere farmaci antiretrovirali, non ha avuto ricadute. E si aggiunge ad altri pazienti che hanno avuto lo stesso percorso. Famosi altri due casi, uno a Berlino e uno a Londra. Nel dettaglio, per ildi Dusseldorf sono trascorsi più di 10 anni dale 4 dalla fine delle terapie antiretrovirali, e l’uomo è in buona salute, riferiscono i ricercatori. Il suosi è guadagnato le pagine di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Aids, nuovo caso di paziente guarito da Hiv dopo trapianto staminali: (Adnkronos) - Descritto su 'Nature Medicine',… - milanomagazine : Il nuovo musical dal titolo Secondo Tempo andrà in scena l’11 maggio al Teatro Repower, con la finalità di raccogli… -

È fondamentale per la formazione delassetto geo - politico nel quale Russia e Cina sperano ..., sieropositivo guarisce dall'Hiv dopo il trampianto di midollo per la leucemia: 'Svolta nella ...... dimagro e asciutto per The Fighter e poi obeso in Vice - L'uomo nell'ombra . Proviamo però ... L'attore arrivò a perdere 21 kg per interpretare il ruolo di un malato di. Anche nella piccola ...

Aids, nuovo caso di paziente guarito da Hiv dopo trapianto staminali Adnkronos

Nuove prospettive contro l'Hiv. Abbinare anticorpi monoclonali ai ... AboutPharma

Dopo un trapianto di midollo per leucemia, l'Hiv non c'è più la Repubblica

Italy Bares torna in scena con lo spettacolo "Secondo Tempo" 11 ... politicamentecorretto.com

Lotta all'HIV, per far emergere il sommerso arriva il supporto dei ... PharmaStar

(Adnkronos) - Nuovo caso di guarigione dall'Hiv dopo un trapianto di cellule staminali. Si tratta di un paziente 53enne di Dusseldorf, in Germania, che è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo ...Una soppressione persistente del virus, anche a 4 anni dalla sospensione della terapia antiretrovirale. Un nuovo caso su Nature Medicine ...