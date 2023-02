Agroalimentare – Centinaio: chef aiutano l’export made in Italy (Di lunedì 20 febbraio 2023) Agroalimentare: Centinaio, chef aiutano esportazioni made in Italy – “Il sistema Agroalimentare italiano è riuscito a realizzare un salto di qualità, diventando un punto di forza nelle esportazioni del nostro Paese in tutto il mondo. Se questo è stato possibile, è anche grazie al lavoro dei nostri cuochi e dei nostri chef, che non sono solo artisti, ma anche ambasciatori del made in Italy”. Lo ha affermato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega), in collegamento con i Campionati della cucina italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi a Rimini. “Il nostro sistema Agroalimentare esporta sogni in giro per il mondo e questo ci consente di essere scelto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 febbraio 2023)esportazioniin– “Il sistemaitaliano è riuscito a realizzare un salto di qualità, diventando un punto di forza nelle esportazioni del nostro Paese in tutto il mondo. Se questo è stato possibile, è anche grazie al lavoro dei nostri cuochi e dei nostri, che non sono solo artisti, ma anche ambasciatori delin”. Lo ha affermato il vicepresidente del Senato, Gian Marco(Lega), in collegamento con i Campionati della cucina italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi a Rimini. “Il nostro sistemaesporta sogni in giro per il mondo e questo ci consente di essere scelto ...

