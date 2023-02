Agguato al liceo Michelangiolo di Firenze, Fratelli d’Italia presenta un’interrogazione. Mollicone: «È stata una rissa» (Di lunedì 20 febbraio 2023) In queste ore sta suscitando sempre più attenzione il relativo silenzio di Fratelli d’Italia sul blitz del gruppo di sei ragazzi militanti di Azione Studentesca che hanno aggredito a calci e pugni alcuni studenti, parte del collettivo Sum, del liceo Michelangiolo di Firenze. Al momento non sono arrivate parole di condanna dalla premier Giorgia Meloni per i membri del gruppo di destra (dopo la chiusura di Alleanza nazionale, confluita nel Pdl, Azione studentesca è stata rifondata nel 2016 senza alcun legame formale con FdI ndr). A condannare il comportamento di Azione Studentesca è stato il capogruppo di FdI partito alla Camera, Tommaso Foti. «Episodi di violenza politica sono sempre da condannare al netto di quella che sarà la dinamica da accertare. L’auspicio è che tutto ciò rimanga ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) In queste ore sta suscitando sempre più attenzione il relativo silenzio disul blitz del gruppo di sei ragazzi militanti di Azione Studentesca che hanno aggredito a calci e pugni alcuni studenti, parte del collettivo Sum, deldi. Al momento non sono arrivate parole di condanna dalla premier Giorgia Meloni per i membri del gruppo di destra (dopo la chiusura di Alleanza nazionale, confluita nel Pdl, Azione studentesca èrifondata nel 2016 senza alcun legame formale con FdI ndr). A condannare il comportamento di Azione Studentesca è stato il capogruppo di FdI partito alla Camera, Tommaso Foti. «Episodi di violenza politica sono sempre da condannare al netto di quella che sarà la dinamica da accertare. L’auspicio è che tutto ciò rimanga ...

