Aggressione fascista a Firenze? Cosa non torna (Di lunedì 20 febbraio 2023) Rissa o Aggressione? Secondo la narrazione degli ultimi giorni, offerta dalla stragrande maggioranza dei media mainstream, le violenze politiche dinanzi al liceo Michelangelo di Firenze sarebbero vere e proprie azioni squadriste, aggressioni contro alcuni ragazzi di sinistra, perpetrate da adulti appartenenti al movimenti giovanile di Fratelli d’Italia: Azione Studentesca. Cos’è successo Andiamo con ordine. I fatti risalgono al 18 febbraio scorso, quando alcuni militanti di As hanno organizzato un volantinaggio nel complesso di cinque licei diversi, tra cui il Michelangelo. Tra questi, però, vi era anche il Pascoli, luogo in cui pochi giorni prima i ragazzi di destra avevano messo in atto un altro volantinaggio, questa volta per commemorare il Giorno del Ricordo. Ad un tratto, secondo quanto riportato da fonti di nicolaporro,it, i giovani sono stati ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Rissa o? Secondo la narrazione degli ultimi giorni, offerta dalla stragrande maggioranza dei media mainstream, le violenze politiche dinanzi al liceo Michelangelo disarebbero vere e proprie azioni squadriste, aggressioni contro alcuni ragazzi di sinistra, perpetrate da adulti appartenenti al movimenti giovanile di Fratelli d’Italia: Azione Studentesca. Cos’è successo Andiamo con ordine. I fatti risalgono al 18 febbraio scorso, quando alcuni militanti di As hanno organizzato un volantinaggio nel complesso di cinque licei diversi, tra cui il Michelangelo. Tra questi, però, vi era anche il Pascoli, luogo in cui pochi giorni prima i ragazzi di destra avevano messo in atto un altro volantinaggio, questa volta per commemorare il Giorno del Ricordo. Ad un tratto, secondo quanto riportato da fonti di nicolaporro,it, i giovani sono stati ...

