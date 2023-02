Aggressione al liceo Michelangelo di Firenze, interrogazione Fdi a Piantedosi (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Digos di Firenze indaga sulle violenze davanti al liceo Michelangiolo quando sabato scorso due studenti del Collettivo sono stati colpiti da sei ragazzi di Azione studentesca esterni alla scuola. Una prima relazione viene consegnata dalla polizia alla procura in queste ore ed è basata anche su raccolta e esame dei video e delle testimonianze. Sui reati si ipotizza il mancato preavviso di manifestazione (per il volantinaggio) ma per le accuse sulle violenze - uno dei video mostra un giovane colpito mentre era caduto a terra - la valutazione è rimessa alla procura ed al fascicolo aperto sulla vicenda. Al momento non ci sono denunciati ma solo identificati, né risultano finora querele di parte presentate per lesioni. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Digos diindaga sulle violenze davanti alMichelangiolo quando sabato scorso due studenti del Collettivo sono stati colpiti da sei ragazzi di Azione studentesca esterni alla scuola. Una prima relazione viene consegnata dalla polizia alla procura in queste ore ed è basata anche su raccolta e esame dei video e delle testimonianze. Sui reati si ipotizza il mancato preavviso di manifestazione (per il volantinaggio) ma per le accuse sulle violenze - uno dei video mostra un giovane colpito mentre era caduto a terra - la valutazione è rimessa alla procura ed al fascicolo aperto sulla vicenda. Al momento non ci sono denunciati ma solo identificati, né risultano finora querele di parte presentate per lesioni.

