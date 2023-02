Aggressione a Firenze, presidio degli studenti davanti al liceo: “La città è antifascista”. Cori e fumogeni – Video (Di lunedì 20 febbraio 2023) Alcune centinaia di studenti si sono riuniti stamattina davanti all’ingresso del liceo Michelangiolo di Firenze dopo l’Aggressione di sabato da parte di giovani di Azione studentesca ai danni di alcuni studenti. Uno striscione con scritto “il 25 aprile scendi in piazza” è stato srotolato davanti all’ingresso mentre gli studenti, tutti per strada a bloccare il traffico, ripetevano lo slogan ‘Firenze è solo antifascista’. Un altro striscione è apparso davanti al liceo Castelnuovo, situato di fronte al Michelangiolo, con scritto ‘Fuori Casaggi dalle scuole’. Gli studenti sono poi entrati a scuola e si sono riuniti in assemblea. La preside del liceo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Alcune centinaia disi sono riuniti stamattinaall’ingresso delMichelangiolo didopo l’di sabato da parte di giovani di Azione studentesca ai danni di alcuni. Uno striscione con scritto “il 25 aprile scendi in piazza” è stato srotolatoall’ingresso mentre gli, tutti per strada a bloccare il traffico, ripetevano lo slogan ‘è solo’. Un altro striscione è apparsoalCastelnuovo, situato di fronte al Michelangiolo, con scritto ‘Fuori Casaggi dalle scuole’. Glisono poi entrati a scuola e si sono riuniti in assemblea. La preside del...

