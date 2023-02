Aggiungere un dispositivo USB su VirtualBox (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le macchine virtuali sono molto comode per testare le funzionalità dei nuovi sistemi operativi senza installarli fisicamente sul disco ma possono essere ottimi alleati anche per i test delle periferiche USB, da Aggiungere come nuovi dispositivi separati alla macchina virtuale. Nella guida che segue vi mostreremo come mostrare un dispositivo USB collegato al PC su VirtualBox, ossia il gestore di macchine virtuali più famoso al mondo. I passaggi descritti in basso possono essere applicati a qualsiasi tipo di macchina virtuale. LEGGI ANCHE -> Guida VirtualBox per creare, avviare e gestire macchine virtuali su PC 1) Perché i dispositivi USB non sono disponibili? Quando avviamo una macchina virtuale su VirtualBox tutte le componenti principali (RAM, processore, scheda madre, scheda video e disco) ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le macchine virtuali sono molto comode per testare le funzionalità dei nuovi sistemi operativi senza installarli fisicamente sul disco ma possono essere ottimi alleati anche per i test delle periferiche USB, dacome nuovi dispositivi separati alla macchina virtuale. Nella guida che segue vi mostreremo come mostrare unUSB collegato al PC su, ossia il gestore di macchine virtuali più famoso al mondo. I passaggi descritti in basso possono essere applicati a qualsiasi tipo di macchina virtuale. LEGGI ANCHE -> Guidaper creare, avviare e gestire macchine virtuali su PC 1) Perché i dispositivi USB non sono disponibili? Quando avviamo una macchina virtuale sututte le componenti principali (RAM, processore, scheda madre, scheda video e disco) ...

