"Affrontare la realtà". Putin e Ucraina, la confessione del capo del Pentagono (Di lunedì 20 febbraio 2023) La guerra tra Russia e Ucraina era inevitabile secondo Charles “Chuck” Hagel, l'ex capo del Pentagono sotto l'ex presidente democratico Barack Obama. "Putin ha sempre pensato che l'Ucraina appartenesse alla Russia. So che non si sarebbe fermato finché non l'avesse riportata nella sua sfera di influenza", ha detto in un'intervista al Messaggero. Sull'esito del conflitto, però, non si è sbilanciato: "Non so come andrà, ma finirà. Putin sa di non potersi permettere di perdere questa guerra anche perché ha problemi interni. Ha le sanzioni, problemi economici. Ecco perché proverà a usare tutto quello che ha. Si preparano a una piena offensiva, mettendo altre migliaia di soldati russi al confine. Ma sono scarsamente addestrati. Sono criminali rilasciati dalla prigione. E vengono trucidati". ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) La guerra tra Russia eera inevitabile secondo Charles “Chuck” Hagel, l'exdelsotto l'ex presidente democratico Barack Obama. "ha sempre pensato che l'appartenesse alla Russia. So che non si sarebbe fermato finché non l'avesse riportata nella sua sfera di influenza", ha detto in un'intervista al Messaggero. Sull'esito del conflitto, però, non si è sbilanciato: "Non so come andrà, ma finirà.sa di non potersi permettere di perdere questa guerra anche perché ha problemi interni. Ha le sanzioni, problemi economici. Ecco perché proverà a usare tutto quello che ha. Si preparano a una piena offensiva, mettendo altre migliaia di soldati russi al confine. Ma sono scarsamente addestrati. Sono criminali rilasciati dalla prigione. E vengono trucidati". ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : Secondo l'ex capo del Pentagono #Hagel, 'se gli ucraini riusciranno a fermare i russi, #Putin dovrà affrontare la r… - marmoacolazione : @linettitudine Non so mi sembra strumentale e facile buttarla così, è un modo per non affrontare il problema. Capis… - ReErthu : @OssRepressione @PartitoRadicale abbiamo discusso ci siamo fatti una chiacchierata io credo nelle mie idee e nel mi… - AlbertoCantoni_ : RT @Linkiesta: Come la realtà virtuale sta rivoluzionando il settore della sanità (anche in Italia) Dall’utilizzo del metaverso per la cur… - Labatarde2 : RT @dvaldi1: #amnestyinternational : “I bambini palestinesi non possono nemmeno andare a #scuola senza affrontare violenze e oppressione.… -